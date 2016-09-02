Владивосток, 2 сентября, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Второй Восточный экономический форум сегодня, 2 сентября, открылся с подписания инвестиционных соглашений на сумму 1 триллион 50 миллиардов рублей, из них около 200 миллиардов рублей — сумма контрактов, обязательных для исполнения. На церемонии присутствовал полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Крупнейшие инвестиционные соглашения подписаны между Минвостокразвития РФ и семью компаниями.

forumvostok.ru Восточный экономический форум

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Между тем глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка уже поделился планами на ВЭФ 2017 года. Он ожидает, что к тому времени созданная на Дальнем Востоке система заработает более отлаженно, что позволит подписать на форуме 500 проектов на 2,9 триллиона рублей. На сегодняшний же день новые инструменты экономического развития — территории опережающего развития, порто-франко и прочие — позволили привлечь 1 триллион 64 миллиарда рублей для создания 316 инвестиционных проектов.

Зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец считает, что в стране должен быть повышен минимальный размер оплаты труда (МРОТ). По её мнению, человек — даже если он окончил только среднюю школу — не может получать 7,5 тысячи рублей.

Кроме того, Ольга Голодец обозначила направленность федерального бюджета на 2017 год — он будет социальным: индексация пенсий заложена в полном объёме, аналогично со средствами на лекарства и высокотехнологичную помощь. Однако вице-премьер сообщила о планах заморозить накопительную часть пенсии на три года.

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Министерство экономического развития подчинится в случае принятия решения о заморозке накопительной части пенсии. По словам заместителя главы ведомства Олега Фомичева, соответствующая политика им не нравится, однако раз федеральная казна остро нуждается в мере — деваться некуда.

Президент России Владимир Путин поручил Минфину и Центробанку проработать с ведущими банками страны (с госучастием) возможность создания особого режима работы по Дальнему Востоку. По мнению главы государства, эти режимы должны быть выработаны в условиях имеющихся принципов функционирования финансовой системы.

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Владимир Путин также обозначил, что государство готово вносить коррективы в условия работы инвесторов на Дальнем Востоке, если таковые будут предложены. К примеру, президент назвал требующим решения вопрос относительно предоставления государственных субсидий на сертификацию экспортной продукции.

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Россия будет развивать сферу электронной торговли, поскольку государство заинтересовано в «разбюрокрачивании» многих вещей, понижении себестоимости и снижении цен для конечного потребителя. Над современным способом торговли обещал подумать лидер страны в ходе встречи с перспективными инвесторами.

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Дорожную карту по реализации проекта газопровода «Турецкий поток» Минэнерго рассчитывает согласовать в октябре 2016 года. С таким заявлением выступил министр энергетики РФ Александр Новак.

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Глава Сбербанка Герман Греф назвал 2016 год одним из самых сложных, уточнив, что российский банковский сектор из кризиса ещё не вышел. Тем не менее, эксперт уверен, что сегодня ситуация складывается уже лучше, нежели в прошлом году.

Первый заместитель главы Минэкономразвития РФ Алексей Лихачёв назвал минимальным экономический ущерб от расширения США антироссийских санкций. Эта ситуация, на его взгляд, по большей части вызывает лишь сожаление.

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И «Дальневосточный гектар» дает людям новую степень свободы»

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Как сообщало ИА REGNUM, второй Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса ДВФУ 2 и 3 сентября. Как ежегодное мероприятие форум был учреждён президентом РФ Владимиром Путиным в 2015 году. В рамках этого года организаторы забронировали для участников 5,5 тысячи номеров в гостиницах Приморья.