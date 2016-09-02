Официальной информации о смерти Каримова в Кремль не поступало – Песков
Владивосток, 2 сентября, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Официальной информации о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова в Кремль не поступало, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока не поступает новостей. Не считаю возможным ориентироваться на сообщения источников», — сказал Песков, отметив, что «в данном случае первоисточником может являться официальная информация, которая поступает из Ташкента».
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В то же время Песков ушел от ответа на вопрос, приедет ли Владимир Путин на возможные похороны Ислама Каримова — при условии, если сообщения о смерти подтвердятся. «Я считаю неприемлемой сослагательную форму», — сказал Песков.
Состояние здоровья президента Республики Узбекистан Ислама Каримова резко ухудшилось, соответствующее сообщение опубликовано 2 сентября на сайте правительства страны.
Вместе с тем в соответствии с конституцией Узбекистана, временно исполняющим обязанности президента должен быть назначен спикер верхней палаты парламента Узбекистана Нигматулла Юлдашев.
Потенциальными кандидатами на пост главы государства считаются премьер-министр Узбекистана Шовкат Мирзияев и его первый заместитель Рустам Азимов.