Владивосток, 2 сентября, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин хотел бы видеть в лице своего нового американского коллеги человека, который способен принимать ответственные решения и соблюдать договорённости. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

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«Мне бы хотелось иметь дело с человеком, который может принимать ответственные решения и исполняет достигнутые договорённости. Фамилии совершенно не имеют значения. И конечно, нужно, чтобы этот человек пользовался доверием американского народа, тогда у него будет не просто желание, но и подкрепленная политическая воля для того, чтобы исполнять все эти договоренности», — сказал Путин.

Он вновь напомнил, что российские власти «никогда не вмешивались, не вмешиваются и не собираются вмешиваться во внутриполитические процессы, будем внимательно смотреть за тем, что происходит, и ждать результатов выборов, а потом готовы работать с любой администрацией, если она сама этого хочет».

Напомним, выборы президента США намечены на ноябрь 2016 года. Борьба развернётся между кандидатом от демократов Хиллари Клинтон и представителем республиканцев Дональдом Трампом.