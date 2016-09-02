Ереван, 2 сентября, 2016, 12:41 — ИА Регнум. 2 сентября президент Нагорного Карабаха Бако Саакян направил поздравительное послание приднестровскому коллеге Евгению Шевчуку в связи с празднованием Дня Республики.

Фоторяд: Аппарат президента Армении Празднование Дня независимости в Арцахе

Как сообщает пресс-служба президента НКР, в телеграмме говорится: «От имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю Вас и весь братский народ Приднестровья с Днем Республики. Это праздник, символизирующий волю, мужество, героизм народа Приднестровья, его готовность строить независимое демократическое государство, защищать и развивать свою страну. В Арцахе всегда рады успехам Приднестровской Молдавской Республики. Искренне желаю Вам, уважаемый Евгений Васильевич, и всему народу ПМР мира, процветания и благополучия, новых больших свершений и достижений!».

2 сентября в Нагорном Карабахе также отмечают День независимости. В проводимых в Степанакерте мероприятиях принимают участие правительственные делегации из Приднестровья и Абхазии.

Для участия в мероприятиях, посвященных 25-ой годовщине провозглашения НКР, в Степанакерт 1 сентября прибыл и президент Армении Серж Саргсян.