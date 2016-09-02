Эльблонг, Польша, 2 сентября, 2016, 12:39 — ИА Регнум. В польском городе Эльблонге, расположенном всего в 50 километрах от Калининградской области, НАТО планирует разместить боевой батальон. Об этом сообщило издание Dziennik Elblaski со ссылкой на неофициальные источники в Минобороны Польши.

elblag.pl Эльблонг

«Решение будет принято уже в октябре 2016 года», — уточняет польский медиаресурс, приводя слова информатора о том, что «это будет плюс для Эльблонга, потому что батальон обеспечивал бы его развитие».

«Солдаты находились бы здесь вместе с семьями. Несомненно, это была бы экономическая поддержка для города», — считает источник в Минобороны Польши.

Месяц назад ИА REGNUM цитировало министра обороны Польши Антония Мачеревича, обнародовавшего дислокацию командного состава 4-х бригад НАТО, которые к концу 2016 года станут охранять границу с Россией в Польше, Литве, Латвии и Эстонии.

По словам министра, командование этих батальонных групп НАТО планируется также разместить в Эльблонге (по всей видимости, на базе штаба 16-й Поморской механизированной дивизии. — ИА REGNUM ).

Таким образом, Эльблонг с населением в 130 тыс. человек, ещё вчера входящий в зону льготного местного приграничного передвижения (МПП) для жителей Калининградской области, становится сосредоточением натовских ВС и соответственно потенциальной угрозой для России.

Возможно, именно цели НАТО по размещению в зоне МПП боевого батальона со штабом 4-х бригад и есть истинная причина односторонней отмены Варшавой льготного режима с самым западным регионом России.

Напомним, что режим МПП Польшей был приостановлен 4 июля 2016 года под предлогом обеспечения безопасности на время проведения саммита НАТО в Варшаве и всемирного католического съезда в Кракове.

Заморозка МПП, по словам муниципальных руководителей Поморского и Варминьско-Мазурского воеводств, «фатальна для нас». Также против моратория выступают депутаты республиканского парламента. В частности, депутат Сейма Яцек Протас, работавший маршалком Варминьско-Мазурского воеводства с 2006 по 2014 годы, заявил, что экономические потери от прекращения МПП принесут «долгосрочные негативные последствия во многих областях».