Ярославль, 2 сентября, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Житель Тутаева Ярославской области предстанет перед судом за публичные призывы к терроризму и экстремизму. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Тутаевской прокуратуре, соответствующую информацию мужчина размещал в социальной сети.

39-летний уроженец Чечни проживал в Тутаеве без регистрации. Официальной работы не имел, семьей обременен не был. При этом он поддерживал террористическую организацию ИГИЛ и даже собирался отправиться в Сирию воевать. Сочувствие принципам запрещенного в России ИГИЛ выражалось в размещении в интернете текстов экстремистского характера.

Высказывания, размещенных на странице мужчины в одной из соцсетей, по мнению следствия, были направлены на разжигание религиозной вражды, на одобрение терроризма, а также содержали публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по двум эпизодам ч. 1 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), по двум эпизодам ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма) и по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

В ходе расследования уголовного дела мужчина полностью признал свою вину. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. При этом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Если суд согласится с позицией следствия, обвиненному в экстремизме жителю области грозит до семи лет лишения свободы.