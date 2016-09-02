Марсель, Франция, 2 сентября, 2016, 12:36 — ИА Регнум.



tookapic Мусорный контейнер

Частные предприятия Марселя по вывозу мусора начали со 2 сентября забастовку, сообщает France Bleu.

Стачку начали компании, которые обслуживают пять районов города, расположенного на юге Франции. Так, проблема с вывозом мусора может встать остро во втором, третьем, четырнадцатом, пятнадцатом и шестнадцатом районах города.

Учитывая стоящую в городе жару, действия предприятий по вывозу мусора могут оказаться крайне несвоевременными. Забастовка может также привести в очередной раз к тому, что улицы окажутся завалены не вывезенным мусором.