Владивосток, 2 сентября, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ушел от ответа на вопрос, приедет ли Владимир Путин на возможные похороны президента Узбекистана Ислама Каримова — при условии, если сообщения о смерти подтвердятся.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Я считаю неприемлемой сослагательную форму», — сказал Песков журналистам.

78-летний глава Узбекистана Ислам Каримов был доставлен в одну из больниц Ташкента.

Утром 29 августа его дочь сообщила, что отец госпитализирован в связи с инсультом и находится в реанимации.

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Состояние здоровья президента Республики Узбекистан Ислама Каримова резко ухудшилось, соответствующее сообщение опубликовано 2 сентября на сайте правительства страны.

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