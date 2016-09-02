Великий Новгород, 2 сентября, 2016, 12:36 — ИА Регнум. В Новгородской области передано в суд уголовное дело в отношении 31-летнего Максима Андреева, который обвиняется в похищении более 500 тысяч рублей с банковских карт 68 граждан. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, ему инкриминируются 68 преступлений по ч. 2 ст. 159.6 УК РФ («Мошенничество в сфере компьютерной информации») и преступления по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»).

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Следствие полагает, что в 2015 году обвиняемый совместно с неустановленными лицами, обладающими специальными техническими навыками в области использования компьютерных программ, осуществлял безналичные переводы с банковских карт граждан, после чего обналичивал денежные средства. Всего он похитил более 500 тысяч рублей с банковских карт 68 человек — жителей Мурманской, Ленинградской, Московской, Калининградской, Архангельской, Кемеровской, Воронежской, Челябинской и других областей.

Кроме того, он обвиняется в попытке незаконного хищения денежных средств ЗАО «Бинбанк кредитные карты», с которым у него был заключен договор на получение терминала для осуществления безналичного расчета с клиентами. Попытка не удалась, так как перевод денежных средств был приостановлен службой финансового мониторинга банка.

«Вину в совершенных преступлениях обвиняемый признал полностью», — отметили в прокуратуре региона. Уголовное дело направлено в Боровичский районный суд для рассмотрения по существу.