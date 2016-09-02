Москва, 2 сентября, 2016, 12:33 — ИА Регнум. В сентябре 2016 год единый государственный экзамен (ЕГЭ) будет проведен, а по двум предметам — русскому языку и математике базового уровня. Сдать экзамены в сентябрьские сроки имеют право обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

По словам заместителя руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева, количество выпускников, не сдавших русский язык в ходе основного периода ЕГЭ 2016 года, составило 0,7%, математику — 1,6%. Заявления на сдачу ЕГЭ по русскому языку 5 сентября подали почти 4 тысячи человек, на участие в ЕГЭ по математике 8 сентября — более 12 тысяч человек.

«Порядок проведения ЕГЭ в дополнительные сроки должен быть также неукоснительно соблюден, как и во время основного периода экзаменов. На это следует обратить особое внимание всех лиц, ответственных за проведение ЕГЭ. Экзамен должен пройти объективно и прозрачно», — отметил Музаев.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, проект расписания ЕГЭ-2017 уже размещен на сайте Рособрнадзора, где с ним можно ознакомиться.