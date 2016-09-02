Владивосток, 2 сентября, 2016, 12:25 — ИА Регнум. Золотовалютные резервы позволят функционировать российской экономике как минимум полгода даже в том случае, если всё прекратит работать. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил президент РФ Владимир Путин.

ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы знаем с вами о необходимом уровне запасов Центрального Банка, а цель нам тоже с вами хорошо известна, но для широкой публики мы можем с вами сказать. Цель золотовалютных резервов Центрального Банка не в том, чтобы финансировать экономику, а в том, чтобы обеспечивать внешнеторговый оборот. Для этого нужно, чтобы этот уровень был бы способен обеспечить внешнеторговый оборот для такой экономики, как Россия, как минимум на три месяца. Но у нас уровень такой, что он может обеспечить наш товарооборот, если всё прекратит работать, только за счёт золотовалютных резервов как минимум полгода, а то и больше, поэтому это более чем достаточно», — сказал Путин.

По его словам, с точки зрения обеспечения стабильности экономики и внешнеторгового оборота «у нас сегодня абсолютно достаточный уровень золотовалютных резервов»: «А всё другое — покупка и продажа валюты — связаны с регулированием внутреннего валютного рынка. А как на это будет реагировать Центральный Банк и приведёт ли это к росту ЗВР — пока трудно сказать. Давайте не будем забывать, что у нас ещё два резервных фонда правительства: собственно Резервный фонд и Фонд национального благосостояния, а это, то и другое вместе, — 100 миллиардов долларов».

Напомним, золотовалютные резервы — высоколиквидные активы, находящиеся под контролем государственных органов денежно-кредитного регулирования. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.