Владимир, 2 сентября, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Во Владимирской области заметно вырос спрос на открепительные удостоверения для голосования на выборах депутатов Госдумы. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт областной избирательной комиссии, за неделю было выдано 355 документов. При этом всего с начала выдачи взять открепительные удостоверения захотели 726 человек.

Александр Дейнека. Постановили единогласно. 1925

При этом в одномандатных округах примерно одинаковое количество выданных документов. Так, в одномандатном избирательном округе №79 выдано 333 удостоверения, в одномандатном избирательном округе №80 — 393.

По данным членов избиркомов, практика показывает, что спрос на открепительные возрастает с приближением дня голосования. Кроме того, количество взятых документов может серьезно увеличиться после 6 сентября, так как именно тогда их начнут выдавать не территориальные избирательные комиссии, а участковые.

ИА REGNUM напоминает, что выборы депутатов Госдумы пройдут 18 сентября. При этом Владимирская область находится в списке самых конфликтных регионов. Перед выборами кандидаты уже инициировали несколько серьезных скандалов. К примеру, кандидат в депутаты Госдумы Сергей Казаков написал обращение президенту, в котором попросил президента провести проверку госзакупок владимирских властей за три года. Поводом стала закупка администрацией шикарной мебели и сантехники, среди которых был туалетный ершик аж за 23 тысячи рублей.

Всего в выборах в одномандатных округах примут участие 19 кандидатов. Все они — представители политических партий. Единственный самовыдвиженец не был зарегистрирован, так как не донес до избиркома необходимые документы.

К слову, на предыдущих выборах в Госдуму, которые прошли в 2011 году, большое количество открепительных удостоверений и временных избирательных участков во Владимирской области вызвали многочисленные скандалы. Представители парламентской оппозиции заявляли о том, что в регионе было открыто около 60 временных участков, на них по разным причинам не пускали наблюдателей и самих кандидатов.