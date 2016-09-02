Вашингтон, 2 сентября, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Группа международных специалистов объявила о главных результатах космической миссии Dawn. Одним из итогов работы зонда НАСА, запущенного в 2007 году к астероиду Веста и карликовой планете Церера, стало подтверждение существования на последней криовулканизма. Результаты миссии опубликованы в журнале Science.

planetary.org Церера

Следы вулканической деятельности, происходящей в условиях крайне низких температур, найдены на горе Ахуна Монс. Ученые сопоставили данные, переданные зондом Dawn, и результаты компьютерного моделирования. По их мнению, формирование куполообразной горы с вогнутой верхней частью произошло путем экструзии, то есть извержения холодной соленой воды в виде вязкой лавы.

Станция Dawn находилась на орбите Цереры, ближайшей к Солнцу и наименьшей по размеру карликовой планете, с 6 марта 2015 года. Помимо данных о криовулканизме, зонд передал на Землю информацию о содержании на планете водяного льда и анализ ее внешней оболочки.