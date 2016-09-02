Москва, 2 сентября, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Бюджет можно назвать социальным в том случае, если социальные обязательства правительства РФ финансируются в объеме, соответствующем реальным темпам инфляции, но сейчас об этом говорить не приходится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил начальник аналитического департамента УК «БК-Сбережения» Сергей Суверов, комментируя слова вице-премьера Ольги Голодец о том, что федеральный бюджет на 2017 год является социальным.

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«Об этом бюджете сложно говорить, что он социальный, — это скорее антикризисный бюджет, с учетом того, что все равно присутствует дефицит бюджета, и правительство вынуждено экономить на практически всех статьях бюджета», — сказал он.

По мнению Суверова, социальным бюджет можно назвать только в том случае, если речь пойдет о серьезной индексации основных социальных статей. «О социальном бюджете можно говорить только в том случае, когда социальные обязательства правительства финансируются в объеме, соответствующем реальным темпам инфляции. Об этом говорить не приходится. Индексация социальных расходов происходит ниже инфляции», — констатировал эксперт, напомнив, что, в частности, индексация пенсий была проведена на величину 4%, что ниже инфляции даже с учетом будущей разовой выплаты пенсионерам.

«Правительству, с учетом дефицита бюджета, приходится экономить на основных расходах, в том числе — на социальных, они будут индексироваться на величину, меньшую, чем инфляция. А защищенными статьями остаются расходы на оборону, силовые структуры, скорее всего, они будут индексироваться на величину по инфляции и даже выше. Поэтому приоритет будет отдан силовым статьям расходов», — отметил эксперт. Суверов напомнил, что уже в бюджете 2016 года была приостановлена реализация ряда социальных программ, кроме того, решение о заморозке накопительной части пенсий в 2017-м также не свидетельствует о социальном характере бюджета. «Это тоже даст негативный социальный эффект, непонятно, на какие цели пойдут эти расходы, но это урезание будущих социальных программ, урезание прав будущих пенсионеров, и, можно сказать, это тоже свертывание социальных процессов», — считает Суверов.

«Недофинансируются не только социальные расходы, но и расходы на инфраструктуру. Во всяком случае, этот бюджет не социальный и не бюджет развития, а бюджет обороны — скорее всего, перекос будет в эту сторону», — сделал вывод аналитик, напомнив, что ранее Минфин настаивал на том, чтобы бюджетные расходы были неизменными в течение трех лет и никакие социальные расходы не увеличивались. «В условиях инфляции замораживание расходов можно расценивать как их снижение в реальном выражении», — резюмировал эксперт.

Замглавы правительства РФ Ольга Голодец заявила, что федеральный бюджет на 2017 год будет «действительно социальным». По ее словам, индексация пенсий заложена в полном объеме в соответствии с законодательством, средства на лекарства и высокотехнологичную медпомощь также в полном объеме будут учтены в проекте бюджета.

Ранее глава правительства Дмитрий Медведев объявил о замене второй индексации пенсий разовой выплатой в 5 тысяч рублей, которая будет выплачена в январе 2017 года. По мнению ряда экспертов, такая сумма не покроет темпов инфляции в стране за этот период.