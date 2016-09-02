Москва, 2 сентября, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Особое внимание в школьном образовании нужно уделять таким предметам, как русский язык (68%), математике (53%), истории (33%), литературе (32%) и иностранным языкам (27%). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Юная патриотка

Не особо важными для преподавания в школах жители России назвали такие предметы, как половое воспитание (7%), художественное творчество, искусство, музыка (6%) и основы религиозных культур и светской этики (5%).

Между тем, 89% граждан РФ считают, что школа должна заниматься патриотическим воспитанием детей. 85% хотят, чтобы их детям давали духовно-нравственное воспитание, а 78% высказали мнение, что школа должна занимать начальной военной подготовкой подрастающего поколения.

Опрос проведен 26−29 августа 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводилось методом личного интервью.