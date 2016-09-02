Багдад, 2 сентября, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Пожар на военном складе в восточном районе Багдада привел к мощному взрыву, в результате которого погибло, по крайней мере, 4 человека, сообщает 2 сентября Reuters.

Niklas Freidwall Взрыв

Пожар на военном складе вызвал самопроизвольный запуск ракет, которые ударили по соседним районам, убив четыре человека и ранив около десяти, сообщила полиция Багдада. Черные столпы дыма взметнулись над Обайди, шиитским районом Багдада, расположенным рядом с промышленной зоной города, где находился склад, сказал один из местных жителей.

Склад принадлежал одной из шиитских военизированных группировок, входящих в состав Сил Народной Мобилизации (PMF), сообщил сотрудник полиции.