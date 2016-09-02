Владивосток, 2 сентября, 2016, 12:03 — ИА Регнум. Курс рубля должен отражать баланс интересов между различными группами. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил президент РФ Владимир Путин.

ИА REGNUM Рубль

«Вы знаете, моя позиция заключается в том, что курс должен соответствовать уровню развития экономики. Потому что это всегда баланс, баланс интересов, и в нём должен отражаться этот баланс. Баланс между теми, кто продаёт что‑то за границу, и им выгоден слабый курс, и баланс между интересами тех, кто покупает, а им нужно, чтобы курс был повыше. Баланс между производителями внутри страны, скажем, сельхозпроизводителями, — это их интерес. А у нас так или иначе с селом связано 40 миллионов российских граждан. Это очень важная вещь! Но также нужно не забывать про интересы просто покупателей, которым нужно, чтобы цены в магазинах были чуть-чуть пониже», — сказал Путин.

По его словам, «курс не должен ориентироваться на интересы конкретной группы либо одной-двух групп, он должен соответствовать фундаментальным интересам развития самой экономики».

Напомним, в 2014—2015 гг. курсы валют демонстрировали новые и новые рекорды. Впоследствии изменения курса удалось сгладить и установить их на относительно стабильном уровне.