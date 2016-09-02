Владивосток, 2 сентября, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Япония готова участвовать в российских нефтегазовых проектах на Сахалине. Так, сегодня, 2 сентября, глава российского представительства компании Mitsui & Co., Ltd (Mitsui) Хироши Мегуро заявил, что японское предприятие готово вложить в проект расширения третьей очереди «Сахалин-2» более одного миллиарда долларов. Об этом Мегуро сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

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Как он сказал, для Японии получать сахалинское голубое топливо очень удобно в силу географической близости регионов. Поэтому Mitsui намерена вложить «точно более одного миллиарда долларов» в проект.

Планируется, что в рамках ВЭФ глава Mitsui и главы «Газпрома» Алексея Миллера проведут переговоры, чтобы узнать мнения друг друга насчет перспектив проекта. Также Мегуро сказал, что японская компания сейчас заинтересована и в финансировании проекта «Сахалина-3», а в долгосрочной перспективе намерена покупать сжиженный природный газ с проекта, так как голубого топлива с «Сахалина-2» не хватает. При этом Mitsui не останавливают и американские санкции против ряда структур «Газпрома». По словам главы компании, эти ограничительные меры не пугают японцев.

Что касается проекта «Сахалин-1», то Хироши Мегуро проинформировал журналистов о том, что другая японская компания Marubeni хочет инвестировать в строительство завода по сжижению природного газа «Роснефти» и Exxon Mobile. Также компания планирует импортировать с «Сахалина-1» газ, если предприятие все же будет построено.

Напомним, что японская Mitsui занимается разработкой, куплей и продажей, распределением, переработкой и финансовой деятельностью всех видов энергопродукции в своей стране, а также за рубежом. При этом японская компания уже неоднократно заявляла, что готова участвовать в финансировании третьей очереди «Сахалина-2».

Особо активным в этом плане оказался 2015 год. Сначала в июне на Петербургском международном экономическом форуме Хироши Мегуро оценил проект как приоритетный. Глава Mitsui тогда сказал, что «мы просили и предлагали построить третью очередь на протяжении последних десяти лет». Затягивание с реализацией расширения проекта связано не с деньгами, потому что их Япония готова выделить, сказал Мегуро. Более того, для японской стороны «Сахалин-2» оказался особенно важен после трагедии на АЭС «Фукусима-1».

18 июня 2015 года «Газпром» и Shell подписали меморандум по реализации проекта строительства третьей технологической линии завода СПГ в рамках проекта «Сахалин-2».

В сентябре 2015 года глава «Газпрома» Алексей Миллер провел встречу с представителем совета директоров японской компании Масами Иидзимой. Тогда после четырехлетнего перерыва стороны обсуждали возможность расширения мощностей «Сахалина-2». Правда, год назад Иидзима заявил, что пока лишь обсуждаются разные возможности расширения завода, так как проектная документация не была готова.

После этого, уже в октябре, в центральном офисе «Газпрома» состоялась рабочая встреча председателя правления Алексея Миллера и президента, главного исполнительного директора Mitsui Тацуо Ясунаги, где стороны вновь обсудили вопрос строительства третьей очереди «Сахалина-2».

Справка:

"Сахалин-2» — это российский нефтегазовый проект, базирующийся на одноименном острове. В 2009 году в рамках проекта был введен в работу первый и пока единственный в РФ завод по сжижению природного газа. Мощность завода — 9,6 млн тонн СПГ в год. Большая часть акций (50% плюю еще одна акция) принадлежит «Газпрому», 27,5% — в руках нидерландско-британской Shell, 12,5% — у японской Mitsui, еще 10% — у другой японской компании Mitsubishi Corporation. «Сахалин-2» является также крупнейшим в мире проектом по добыче нефти и природного газа.

22 июня 1994 года было подписано соглашение о разделе продукции. Документ вступил в силу спустя два года. По условиям соглашения, Россия предоставляет инвестору исключительные права на поиск, разведку и добычу нефти и газа на каком-либо определенном участке на ограниченное время. Инвестор же должен за собственные средства обеспечивать проведение перечисленных мероприятий.