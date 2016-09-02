Владивосток, 2 сентября, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Центробанк РФ должен действовать самостоятельно. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Я действительно всегда считал и считаю, что Центральный Банк должен действовать самостоятельно. На самом деле он так и действует, можете мне поверить. Я не вмешиваюсь в решения Центрального Банка и не даю директивных указаний правлению Центрального Банка либо председателю Центрального Банка», — сказал Путин.

По его словам, ЦБ смотрит на то, что происходит в экономике, «и, разумеется, я в контакте и с членами правления, и с председателем Центрального Банка, но я никогда не даю директивных указаний»: «Если я говорил о том, что рубль слишком окреп, то я не говорил, что позиция Центрального Банка неправильная. Я говорил о том, что это накладывает дополнительную нагрузку на экспортно ориентированные отрасли экономики. А то, что это так, мы с вами хорошо понимаем, когда рубль послабее, легче продавать, здесь производить за дешёвый рубль, а продавать за дорогой доллар и получать большую выручку в долларах, а потом менять на рубли и потом получать больший доход. Поэтому это элементарные вещи».

Вместе с тем, Путин подчеркнул, что вопрос регулирования курса «действительно относится к функции главного регулятора, а именно, к функции Центрального Банка»: «И здесь он должен думать, конечно, о том, как экономика, как промышленность реагируют, но он должен думать и о своих фундаментальных задачах, чтобы обеспечить стабильность курса. Главный вопрос в стабильности курса, а это так или иначе Центральному Банку при всех нюансах всё‑таки удаётся. И это удалось, в конце концов, сделать, после того как Центральный Банк перешёл к плавающему курсу национальной валюты».

Глава государства отметил, что Центральный Банк должен учитывать и другие вещи: «Стабильность банковской системы страны, должен смотреть на то, как увеличивается либо сокращается денежная масса в экономике, как это влияет на инфляцию. Там очень много составляющих, о которых должен подумать Центральный Банк, и лучше не трогать его компетенции».

Напомним, Центральный Банк РФ — главный эмиссионный, денежно-кредитный институт Российской Федерации, разрабатывающий и реализующий во взаимодействии с правительством Российской Федерации единую государственную денежно-кредитную политику и наделённый особыми полномочиями, в частности, правом эмиссии денежных знаков и регулирования деятельности банков. Банк России, выполняя роль главного координирующего и регулирующего органа всей кредитной системы страны, выступает органом экономического управления. Банк России контролирует деятельность кредитных организаций, выдаёт и отзывает у них лицензии на осуществление банковских операций, а уже кредитные организации работают с прочими юридическими и физическими лицами.