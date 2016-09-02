Буэнос-Айрес, 2 сентября, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Сборная Аргентины одержала победу над командой Уругвая в матче седьмого тура квалификации чемпионата мира 2018 года в зоне Южноамериканской конфедерации футбола, сообщается на сайте ФИФА.

hoyenfutbol.com Лионель Месси

Матч прошел 1 сентября в Аргентине, на стадионе города Мендоса, и завершился счетом 1:0 в пользу аргентинцев. Победное очко сборной на 43-й минуте встречи принес нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

По итогам семи матчей отборочного круга сборная Аргентины находится на верхней строке турнирной таблицы с результатом в 14 очков. За ней идут Уругвай, Колумбия, Эквадор и Бразилия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале августа Лионель Месси заявил о желании завершить международную карьеру и вернуться в состав аргентинской сборной. На решение форварда повлияло поражение каталонцев в финале Кубка Америки от сборной Чили.