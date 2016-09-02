Москва, 2 сентября, 2016, 11:47 — ИА Регнум. В августе тренд на повышение социального самочувствия жителей России сохранился. Однако в целом выйти на уровень годичной давности еще не удалось. Так, 27% опрошенных рассчитывают, что их жизнь улучшится только через год, 15%, напротив, ждут ухудшения ситуации. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Жизнь и деньги

Доля отрицательных ответов респондентов об экономической ситуации в стране (28%) более чем вдвое превышает число положительных высказываний (12%).

Политическая обстановка в стране в конце лета оценивается более позитивно. Доли положительных и отрицательных ответов практически равны (22% и 19%, соответственно), а преобладают средние оценки (53%).

В целом одобряют курс развития страны 36% жителей России, недовольны им 17%, и 41% отчасти согласны и с теми, и с другими.

Доля негативных оценок своего материального положения (20%) несколько превышает долю положительных оценок (16%), а две трети (63%) считают материальное положение семьи удовлетворительным.

Уровень удовлетворенности жизнью в целом в августе немного снизился. Устраивает жизнь в целом 49% опрошенных, сетуют на непростую ситуацию вдвое меньше (25%).

Опрос проведен 20−21 августа 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 9 ФО России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Максимальный размер ошибки не превышает 3,5%. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.