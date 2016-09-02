Токио, 2 сентября, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Япония попросила Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) проверить надежность авиадвигателей Rolls-Royce, установленных на самолетах Boeing 787 Dreamliner, с целью предотвратить последующие случаи сбоев в работе двигателей, сообщает 2 сентября Reuters.

MichaelGaida Rolls-Royce

Министерство Японии наземной инфраструктуры, транспорта и туризма, заявило, что 2 сентября отправило запрос в EASA, после того, как ANA Holdings, крупнейший авиаперевозчик Японии, был вынужден отложить 18 рейсов в прошлом месяце из-за неисправности двигателей Rolls-Royce, установленных на самолетах Boeing 787 Dreamliner. Представители EASA пока не прокомментировали запрос японского министерства.

С февраля 2016 года три авиарейса компании ANA Holdings столкнулись с неисправностью двигателей. Один рейс следовал по маршруту Куала-Лумпур — Токио, второй инцидент произошел в марте, когда самолет направлялся во Вьетнам. Третий случай неисправности произошел в августе на одном из внутренних рейсов. Две пятых всех самолетом Boeing 787 Dreamliner оснащены двигателями Rolls-Royce.