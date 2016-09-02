Владивосток, 2 сентября, 2016, 11:43 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин надеется на то, что валюта евро продолжит своё существование. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

ИА REGNUM Евро

«Надеюсь, что да, потому что, во‑первых, мы верим в фундаментальные основы европейской экономики. Мы видим, что западноевропейские лидеры в основном (идут споры, конечно, всё это понятно, мы это прекрасно тоже видим и наблюдаем, анализируем), но всё‑таки придерживаются, я считаю (не могу сказать, правильных, неправильных, — это всегда с какой стороны посмотреть), очень прагматичных подходов к решению экономических проблем», — сказал Путин.

По его словам, в Евросоюзе «не злоупотребляют финансовыми инструментами, финансовой накачкой, а стремятся прежде всего к структурным изменениям, что, собственно говоря, не менее остро стоит и в нашей экономике, а может быть, даже более остро, имея в виду проблему, которую мы до сих пор не можем преодолеть, а именно, доминирование нефтегазового сектора в Российской Федерации и как результат — зависимость от этих нефтегазовых доходов».

Вместе с тем Путин отметил, что в Европе «тоже есть это, не зависимость от нефти и газа, но структурные реформы давно назрели, и думаю, что ведущие экономики очень прагматично и грамотно подходят к решению стоящих перед европейской экономикой проблем»: «Поэтому мы и держим примерно 40% наших золотовалютных резервов в евро».

Напомним, ранее один из ведущих европейских социологов Энтони Гидденс неоднократно заявлял о необходимости разбюрокрачивания функционирования механизмов Евросоюза и о необходимости укрепления евро как валюты.