Козельск, Калужская область, 2 сентября, 2016, 11:43 — ИА Регнум.



Аристарх Лентулов. Башни Ново-Иерусалимского монастыря (фрагмент). 1917

Женский монастырь — Успенская Феклина Пустынь открылся в Калужской митрополии.

Как сообщили 2 сентября корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе Калужской епархии, новая женская обитель расположена в селе Сенино Козельского района.

Еще с XVII века здесь существовал деревянный храм в честь успения Божьей Матери. Затем, к 1915 году всем миром построили каменный храм. Со временем территории храма пришла в запустении и только в 2005 году благодаря усилиям монахини Виталии Кочетовой православный храм начал возрождаться.

На днях указом Святейшего синода монахиню назначили игуменьей нового женского монастыря. Труды игуменьи Виталии по созданию женской обители активно поддержал епископ Козельский и Людиновский Никита.

Напомним, в Калужской области зарегистрировано 259 религиозных организаций. В основном они относятся к Русской Православной Церкви. На территории региона действет девть православных монастырей, крупнейший из которых Оптина Пустынь. Также на территории Калужской епархии находится три действующих женских монастыря. Также существует женская монашеская община при храме в честь Успения Пресвятой Богородицы в селе Серебряно Мещовского райна.

Православная церковь ведет глобальную социальную работу. Так, православный молодежный центр «Златоуст» является одним из крупнейших в России. В Калуге, Малоярославце и Козельске действуют православные гимназии.