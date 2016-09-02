Красноярск, 2 сентября, 2016, 11:37 — ИА Регнум. Восемь должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности из-за гибели зеленых насаждений на территориях образовательных, медицинских и жилищных организаций Кировского района Красноярска. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

closa Сухое дерево

«Зеленый фонд города Красноярска и его правобережья является составной частью природного комплекса города и включает в себя озелененные и лесные территории всех категорий и видов и образует основную экологическую защиту жителей от негативного и агрессивного воздействия неблагоприятной экологической обстановки мегаполиса. Проверка, проведенная прокуратурой Кировского района совместно с ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Красноярского края», показала, что землепользователи (владельцы земельных участков) не выполняют установленную законом обязанность учитывать и заботиться о здоровье зеленых насаждений», — говорится в сообщении.

Как рассказала ИА REGNUM cтарший помощник прокурора Красноярского края Елена Пимоненко, причиной порчи деревьев стало отсутствие надлежащего ухода. «Эти деревья растут уже 50 лет, но землепользователи не выполняют своих обязанностей по уходу за зелеными насаждениями», — пояснила она.

Деревья в Кировском районе были посажены 50 и более лет назад, но для деревьев это не срок, но в такой специфичной среде произрастания как город содержание деревьев регламентируется особыми правилами. Проведенная же инструментальная диагностика определила, что насаждения находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. «В большинстве своем это мертвые деревья, а также деревья с активно развивающейся стволовой гнилью, наличие которой свидетельствует о повышенной аварийности деревьев», — подчеркивают в прокуратуре.

Некоторые руководители организаций, не территории которых расположены пострадавшие деревья, привлечены к дисциплинарной ответственности, еще ряд дел находится на рассмотрении. «Внесли 15 представлений в адрес образовательных и медицинских учреждений, управляющих компаний. Они находятся на рассмотрении», — отметила Пимоненко. Прокуратура планирует держать ситуацию на контроле.

Один из красноярских общественников-экологов рассказал ИА REGNUM, отчего деревьям в городе требуется особая забота. «У нас в городе порядка 70% зрелых насаждений либо больны, либо в неудовлетворительном состоянии, либо мертвые. У нас с уходом за деревьями все очень плохо. В городе они постоянно подвергаются очень сильному антропогенному воздействию», — пояснила собеседница, попросившая не указывать свое имя.

По ее словам, для сохранения и развития зеленого фонда необходимо соблюдать целый ряд требований и определенную систему мероприятий. «В городе мы имеем крайне неблагоприятные условия для жизнедеятельности растений, начиная от загрязненности воздуха и уплотнения почвы, что нарушает поступление кислорода и воды к корням, и заканчивая неправильным и некачественным уходом, что приводит к гибели растений в течение двух-трех лет после, например, неправильной обрезки. То есть им и так в городе живется плохо, но о них еще и заботятся так, что лучше бы не заботились», — сказала эколог.

Варварская обрезка деревьев, покрытие прилегающей почвы асфальтом приводят к их неуклонной гибели, что усугубляет и без того тяжелую экологическую обстановку в Красноярске. Как уже сообщало ИА REGNUM, министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской назвал Красноярск в числе самых «грязных» городов России, и красноярские экологи согласились с его мнением.