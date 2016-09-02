Москва, 2 сентября, 2016, 11:33 — ИА Регнум. В планах специалистов корпорации «Роскосмос» — создание к 2025 году космического аппарата для изучения солнечной короны и переходного слоя в атмосфере звезды, соответствующая заявка опубликована на портале госзакупок.

Gellinger Солнце

«Цель — создание космического комплекса для получения в спектральных линиях вакуумного ультрафиолетового диапазона изображений короны и переходного слоя Солнца со сверхвысоким пространственным разрешением в спектральных линиях вакуумного ультрафиолетового диапазона, недоступных с поверхности Земли», — отмечено в техническом задании проекта.

В документах указан срок выполнения государственного контракта — 25 ноября 2025 года. В текущем году договор будет заключен на период 2016—2017 гг. В 2016 году он потребует выделения из бюджета 50 млн рублей, в следующем году — свыше 89 млн рублей.