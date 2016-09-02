Калуга, 2 сентября, 2016, 11:32 — ИА Регнум.



SteenJepsen Шахматы

В 40 школах Калужской области с началом нового учебного года стартовал новый проект в сфере образования — «Шахматы в школу», сообщили 2 сентября корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки.

По словам главы ведомства Александра Аникеева, в рамках проекта в регионе будет проводиться активная работа по популяризации шахмат среди учеников. Ведь проект «Шахматы в школу» предполагает повышение логической и математической грамотности учащихся. Кроме того, обучение шахматам расширяет кругозор, вырабатывает усидчивость, силу воли, внимание, целеустремленность и собранность. Занятия будут проводиться или во внеурочное время, либо для обучения игры в шахматы педагоги отведут один из уроков физкультуры.

Школам также будут предоставлены методические пособия и инвентарь. В образовательных учреждениях будут проводиться мастер-классы и лекции гроссмейстеров и, конечно, шахматные фестивали и турниры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект «Шахматы в школу» — реализуется правительством Калужской области совместно с Международной шахматной федерацией (ФИДЕ)."Мы будет эту программу всячески продвигать, а также поощрять педагогов и директоров школ, которые будут активно заниматься этой работой. Уверен, что игра в шахматы будет способствовать повышению успеваемости наших детей, и убережет их от пагубных привычек», — заявил губернатор области Анатолий Артамонов. В Калужской области шахматами занимаются более 3,5 тысяч человек и открыто 9 отделений шахмат. В 2015 году шахматистам региога присвоено 319 спортивных разрядов, проводятся шахматные турниры среди детей, молодежи и людей старшего возраста. Вдобавок утверждена программа развития шахмат в Калужской области на 2016−2020 годы. Ее цель — создание условий для дальнейшего развития шахмат, приобщения к ним, пропаганды шахмат как составляющей части здорового образа жизни.