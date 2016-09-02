Ставрополь, 2 сентября, 2016, 11:31 — ИА Регнум. 215 человек остались без жилья в результате крупного пожара в городе Ессентуки Ставропольского края. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города 2 сентября.

Николай Дмитриев-Оренбургский. Пожар в деревне. 1885

Пожар, как сообщало ИА REGNUM, произошел 29 августа в жилом многоквартирном доме, в одной из квартир на седьмом этаже. По предварительным данным, причиной пожара стала непотушенная сигарета. Погибли две женщины — предполагаемая виновница пожара и ее пожилая соседка.

В результате пожара, а также при его тушении пострадало несколько квартир на нижних этажах дома.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты. Установлено, что пострадавшими числятся 215 человек: 34 размещены в здравницах, остальные — у родственников и знакомых. Глава города Александр Некристов заверил, что помощь будет оказана всем пострадавшим.

В настоящее время ведется оценка ущерба, устанавливается, подлежат ли пострадавшие квартиры восстановлению. В доме начались работы по подготовке к восстановлению инженерных коммуникаций, пуске электричества, воды и тепла.