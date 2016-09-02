Владивосток, 2 сентября, 2016, 11:29 — ИА Регнум. «Большой двадцатке» (G20) необходимо заниматься мировой экономикой и вопросами финансов, а не вмешиваться во внешнюю политику. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью агентству Bloomberg.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Мне думается, что лучше бы «двадцатке» в это не вмешиваться, для этого есть другие площадки, — говорит глава государства. — «Двадцатка» все-таки собиралась как площадка для обсуждения, прежде всего, вопросов мировой экономики».

При этом Путин добавил, что политика, безусловно, влияет на экономические процессы, но если «мы туда переложим какие‑то склоки или даже не склоки, а вопросы очень важные, но относящиеся к чисто мировой политике, то мы перегрузим повестку дня «двадцатки».

По словам президента, для обсуждения между партнерами острых внешнеполитических вопросов существуют другие площадки.

«Лучше находить другие площадки, другие форумы, их достаточно — ООН, например, Совет Безопасности», — отметил Путин.

Напомним, что 4−5 сентября в китайском городе Ханчжоу пройдёт 11-й по счету саммит стран G-20.

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