Санкт-Петербург, 2 сентября, 2016, 11:37 — ИА Регнум. Минимальный уровень оплаты труда работников бюджетной сферы в Ленинградской области увеличен до 10 250 рублей. Как сообщили ИА REGNUM сегодня в пресс-службе губернатора, индексация проведена с 1 сентября по поручению главы региона Александра Дрозденко.

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С января 2016 года минимальный размер зарплаты бюджетников в Ленобласти составлял 9100 рублей.

«Показатель проиндексирован на 12,6%. Необходимое финансирование уже предусмотрено в региональной бюджетной системе», — пояснил первый заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета финансов Роман Марков.

Как отмечают областные финансисты, в 47-м регионе дважды в год индексируется расчетная величина, используемая для начисления зарплаты работникам бюджетной сферы. С 1 сентября 2016 года этот показатель также увеличен и теперь равен 8350 рублям (общий рост по сравнению с началом 2016 года составил 7,05%).

Добавим, что в апреле 2016 года губернатор Ленобласти предложил, чтобы минимальная зарплата в бюджетной сфере и частном секторе региона устанавливалась по схеме: потребительская корзина плюс 15%.

В Санкт-Петербурге с 1 января 2016 года минимальный размер оплаты труда — 11 700 рублей (без учета компенсационных и стимулирующих выплат). Однако далеко не везде он выдерживается работодателями, отмечают профсоюзы.