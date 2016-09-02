Таиланд, 2 сентября, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Полиция Таиланда обезвредила взрывное устройство, спрятанное в одном из припаркованных пикапов, сообщает 2 сентября Bangkok Post.

gorod.lv Полиция

Пикап обнаружили в 11:20 утра (по местному времени) в районе Ваенг (провинция Наратхиват) рядом с полицейским участком. По имеющейся информации, пикап был угнан из соседней провинции Паттани 30 августа. В машине обнаружили газовый баллон, в котором находилось от 80 до 100 кг взрывчатки и несколько канистр с бензином. По словам свидетелей, мужчина, в сопровождении трех других на двух мотоциклах, припарковал машину возле полицейского участка. Водитель затем уехал на одном из мотоциклов.

Обнаружению заминированного автомобиля предшествовал взрыв в 6:30 утра (по местному времени) в этот же день, 2 сентября. Бомба находилась в цветочном горшке, спрятанном в заброшенном продуктовом киоске напротив полицейского участка. Инцидент произошел во время начала мирных переговоров властей Таиланда с южными повстанцами из Куала-Лумпура.