Берлин, 2 сентября, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Европейским странам необходимо вести диалог с Россией и избегать возможных недопониманий, об этом заявил 2 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Берлине.

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«Мы не можем просто захлопнуть дверь перед Россией, это наш крупнейший сосед, и он важен для европейской безопасности», — отметил он.

Столтенберг добавил, что в диалоге заинтересованы все стороны. По его мнению, при этом нужно «избегать потенциала для ЧП и недопониманий» в разных сферах, включая и военное сотрудничество.