Воронеж, 2 сентября, 2016, 11:17 — ИА Регнум. 0,1% составила инфляция в Воронежской области за август, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Воронежстате. Это на 0,3 процентных пункта выше, чем уровень инфляции, фиксировавшийся в августе 2015 года, и сразу на пять процентных пунктов ниже, чем в июле этого года

Unsplash Мясной прилавок

При этом общий уровень инфляции с начала года существенно ниже, чем в 2015 году: 3,7% против 10%.

Цены на продовольственные товары с начала года выросли на 3,3%, за август отмечается, в целом, снижение цен на 0,2%.

Так, значительно, на 15,5−21% подешевел картофель и овощи. Также снизились цены на мороженую рыбу, пшено, почти все виды фруктов. В то же время отмечается рост цен на свинину, мясо птицы, сычужные сыры, апельсины и лимоны.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в августе по области составила 3 тыс. 359 рублей — на 6% больше, чем в декабре 2015 года.

Рост цен на непродовольственные товары с начала года составил 4,4%, в августе цены поднялись на 0,4%. Так, на 2,1−6,8% отмечен рост цен на одежду для детей школьного возраста, школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары, ранцы и рюкзаки для школьников.

В то же время цены снизились на велосипеды и флеш-накопители.

В августе по сравнению с предыдущим месяцем подорожали услуги в сфере зарубежного туризма, страхования, фотоателье, плата за проезд в междугородних автобусах, лечебный массаж и физиотерапевтические лечебные процедуры (на 1,2 — 5,3%).