Голодец объяснила, почему в России нельзя сократить рабочий день
Владивосток, 2 сентября, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Уровень производительности труда в России не позволяет сократить продолжительность рабочего дня. Об этом в интервью ТАСС заявила замглавы правительства РФ Ольга Голодец.
«Страны с высокой производительностью труда могут сокращать и рабочую неделю, и продолжительность рабочего дня. К сожалению, мы пока не можем пойти на такой шаг», — сказала вице-премьер.
При этом, по ее словам, по балансу рабочего времени, по количеству дней труда и отдыха Россия отличается в лучшую сторону. Кроме того, указала она, в России «большое количество выходных и праздничных дней».
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Швеция планирует законодательно закрепить шестичасовой рабочий день вместо восьмичасового.
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