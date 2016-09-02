Владивосток, 2 сентября, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Уровень производительности труда в России не позволяет сократить продолжительность рабочего дня. Об этом в интервью ТАСС заявила замглавы правительства РФ Ольга Голодец.

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«Страны с высокой производительностью труда могут сокращать и рабочую неделю, и продолжительность рабочего дня. К сожалению, мы пока не можем пойти на такой шаг», — сказала вице-премьер.

При этом, по ее словам, по балансу рабочего времени, по количеству дней труда и отдыха Россия отличается в лучшую сторону. Кроме того, указала она, в России «большое количество выходных и праздничных дней».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Швеция планирует законодательно закрепить шестичасовой рабочий день вместо восьмичасового.

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