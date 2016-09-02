Москва, 2 сентября, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Цены на нефть продолжают уверенно снижаться. Энергоноситель остается под давлением роста коммерческих запасов в США, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Кроме того, не стоит забывать, что в США завершается сезон отпусков и вплоть до начала отопительного сезона спрос на углеводород может падать. Это не добавляет оптимизма. Ближайшей целью может стать отметка 45 долларов за баррель по Brent», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 2 сентября, мировые цены на нефть демонстрируют положительную динамику в рамках коррекционного роста после снижения более чем на 3% днем ранее на опасениях об увеличении избытка предложения на рынке. Так, нефть марки Brent выросла на 0,55% — до 45,70 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI поднялась на 0,53% — до 43,39 доллара за баррель.