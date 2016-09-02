Ярославль, 2 сентября, 2016, 11:12 — ИА Регнум. 2 сентября Николай Степанов покидает пост заместителя мэра Ярославля — директора департамента городского хозяйства города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

фото сайта city-yaroslavl.ru Алексей Малютин вручает награду Николаю Степанову

В мэрии подчеркивают, что решение об уходе Николай Степанов принял сам — в связи с переходом на другую работу. Какую именно — пока не сообщается. Исполнять обязанности директора ДГХ будет первый заместитель директора департамента Наталья Шетнева.

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM Николай Степанов подчеркнул, что его уход никак не связан с возможным возвращением на пост мэра Владимира Слепцова.

«Это личное решение. Оно было принято задолго до тех перемен, которые сейчас планируются, и вместе с тем все последние события показали правильность такого решения. Считаю, что новый мэр должен подбирать себе новую команду. Зная энергию Владимира Витальевича, уверен, что у него все получится, особенно с поддержкой губернатора, которой нам в последнее время очень не хватало», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Николай Степанов.

Николай Степанов увольняется из мэрии уже второй раз за свою карьеру. Впервые это случилось накануне 2011 года — тогда Степанов также написал заявление по собственному желанию. В зимний период того года в адрес городских властей поступал шквал нареканий по поводу уборки города. Департамент после его ухода тогда возглавил первый заместитель мэра Ярославля Владимир Слепцов. Вернулся Степанов с приходом к власти нового мэра — Евгения Урлашова в 2012 году.

Работу в мэрии Николай Степанов начал в 2007 году в должности первого заместителя главы территориальной администрации Фрунзенского района. В 2008 году он перешел на работу в департамент городского хозяйства, а в 2009 году возглавил его. В 2012 году к должности директора ДГХ добавился пост заместителя мэра Ярославля.

В городе Степанов известен как крепкий профессионал, далекий от политики. И, хотя в жилищно-коммунальной сфере в Ярославле всегда было немало проблем, редко кто связывал их с личностью самого Николая Степанова.

«За продолжительную безупречную службу в органах городского самоуправления, значительный личный вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства Николай Дмитриевич Степанов награжден Почетным Знаком города Ярославля III степени. Высокую награду в присутствии руководителей жилищно-коммунального комплекса города, сегодня 2 сентября, вручил исполняющий обязанности мэра Ярославля Алексей Геннадьевич Малютин», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.