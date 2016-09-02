Киев, 2 сентября, 2016, 11:10 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил США за усиление санкций в отношении 37 физических лиц и компаний из Российской Федерации. Об этом Порошенко написал 2 сентября в Facebook, передает ИА REGNUM.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Петр Порошенко

«Искренне благодарен американским партнерами за этот важный шаг солидарности с Украиной», — отметил Порошенко.

По его словам, власти РФ должны почувствовать цену за грубое нарушение международного правопорядка — захват чужих территорий, «развязание гибридной войны в центре Европы, убийство тысяч невинных людей».

Президент также выразил надежду, что действия США поддержат и в ЕС. «Рассчитываю, что наши партнеры, прежде всего Европейский Союз, поддержат эту логику и секторальные санкции против России будут продолжены, а в случае эскалации — усилены», — написал Порошенко.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Россия будет придерживаться принципа взаимности в вопросах ввода санкций. «Традиционно в этом принципе ключевым является принцип взаимности, которого мы будем придерживаться», — рассказал Песков, комментируя расширение санкций со стороны США.

Он также считает, что санкции являются элементом неконструктивной риторики. «Мы вообще не ведем разговор о санкциях, не ведем разговор о том, чтобы что-то смягчать. Мы не считаем вообще эту риторику конструктивной, перспективной и способствующей решению каких-либо проблем», — сказал Песков.

Кроме того, 2 сентября глава МИД Великобритании Борис Джонсон по итогам встречи со своим украинским коллегой Павлом Климкиным написал в Twitter, что Великобритания не пойдет на компромисс относительно суверенитета части Украины. «Великобритания не пойдет на компромисс относительно суверенитета какой-либо части Украины», — написал Джонсон.

Официальная встреча глав МИД Украины и Великобритании состоялась впервые. Она прошла во время встречи министров стран-членов ОБСЕ в Постдаме, Германия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США приняли решение внести 17 человек и 20 компаний из РФ в санкционный список. В частности, в список попали восемь министров из правительства Крыма, руководители местных управлений Федеральной службы безопасности и Следственного комитета России, а также ряда дочерних структур «Газпрома», Газпромбанка, «Банка Москвы».