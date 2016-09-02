Москва, 2 сентября, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Российский рубль реагирует исключительно на динамику нефти. Слабые данные по деловой активности в промышленном секторе США и ослабление доллара не смогли сдержать рост пары USD/RUB. Котировки отметили максимум на уровне 65,69 и теперь ближайшей целью становится уровень 66,00. считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

ИА REGNUM Рубль

«Но не стоит забывать о том, что нефть сейчас находится на относительно низких ценовых уровнях и все же может развить коррекцию, что немного поддержит и рубль. Хотя, если отчет по рынку труда США окажется сильным, а данные по числу работающих буровых установок в США отразит рост, вероятность такого исхода будет невелика и с большей долей вероятности можно будет ждать дальнейшего снижения», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 2 сентября Центробанк РФ установил официальные курсы: доллар США — 65,26 рубля, евро — 72,68 рубля. По данным Московской биржи, пара доллар США/рубль с расчётом на завтра выросла в регулярную торговую сессию на 0,95% до 65,93 рубля. Пара евро/рубль с расчётом на завтра подскочила на 1,38% до 73,82 рубля.