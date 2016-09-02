В Подмосковье задерживаются электрички: люди идут по шпалам
Красногорск, 2 сентября, 2016, 10:59 — ИА Регнум. Электропоезда Курского направления, следующие в Москву, приходят с задержкой из-за технических неполадок. По второму и третьему пути движение поездов временно приостановлено. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЦППК.
«ОАО «Центральная ППК» приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и рекомендует пользоваться альтернативными маршрутами, в частности, пересадкой на метро с остановочного пункта Царицыно», — отметили в пресс-службе.
Железнодорожники уже принимают меры для восстановления движения.
Тем временем в социальных сетях уже стали появляться фотографии первых «опаздывающих» пассажиров, некоторым из которых пришлось прыгать из поезда на железнодорожное полотно и затем двигаться по шпалам.
«Утро добрым не бывает. Решила рвануть на электричке до универа, ради романтики, так поломался поезд. Пришлось прыгать из вагона в юбке, а до метро по рельсам шагать еще минут 20! Короче, Курское направление покажут в новостных сводках. Стоят уже четыре поезда», — пишет в Instagram пользователь viksha96.