Красногорск, 2 сентября, 2016, 10:59 — ИА Регнум. Электропоезда Курского направления, следующие в Москву, приходят с задержкой из-за технических неполадок. По второму и третьему пути движение поездов временно приостановлено. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЦППК.

Unsplash По шпалам

«ОАО «Центральная ППК» приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и рекомендует пользоваться альтернативными маршрутами, в частности, пересадкой на метро с остановочного пункта Царицыно», — отметили в пресс-службе.

Железнодорожники уже принимают меры для восстановления движения.

Тем временем в социальных сетях уже стали появляться фотографии первых «опаздывающих» пассажиров, некоторым из которых пришлось прыгать из поезда на железнодорожное полотно и затем двигаться по шпалам.