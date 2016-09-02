Владивосток, 2 сентября, 2016, 11:01 — ИА Регнум. В Приморском крае начали работать пункты длительного размещения людей, которые остались без жилья из-за тайфуна Lionrock, спровоцировавшего наводнение в регионе. Жители, дома которых не подлежат восстановлению, смогут жить в таких пунктах до весны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Джованни Фаттори. Буря

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Такое решение принято в ходе оперативного совещания в селе Уборка Чугуевского района края, которое возглавил руководитель МЧС России Владимир Пучков. «Людей, чьи жилые помещения восстановлению не подлежат, нужно поселить в пунктах длительного размещения, где они смогут жить до весны. Скоро зима, а за месяц мы новое жилье не построим», — отметил он.

Подъём уровней воды наблюдается на реках Павловка у села Антоновка, Рудная у Дальнегорска, Партизанская у поселка Николаевка, на реке Арсеньевка у села Анучино, на реке Раздольная у села Новогеоргиевка.

Паводком подтоплено 2,5 тысячи домов и более 500 придомовых территорий. Сильнее всего от затопления пострадали жители Хасанского, Тернейского и Кавалеровского районов края. Повреждены 23 участка дорог протяжённостью почти 27 километров, разрушено 9 мостов, изолированными остаются 17 населенных пунктов в шести районах края, отсутствует связь с 11 населенными пунктами в 4 муниципальных образованиях. Без света остаются жители 12 населенных пунктов Приморского края.

В пунктах временного размещения находятся 450 человек, почти 300 из них разместили в Чугуевском районе. Все пострадавшие обеспечены продуктами питания и водой. Людей продолжают эвакуировать из затопленных домов. Ситуацию осложняет то, что в населённых пунктах, где произошло наводнение, отсутствует телефонная связь.

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Оставшимся в подтопленных населённых пунктах людям на вертолёте доставляют гуманитарную помощь. Там, где уходит вода, взрослые пытаются привести жильё в порядок, но дети не могут жить в такой обстановке. 200 маленьких жителей подтопленных районов Приморья готов принять всероссийский лагерь «Океан».

Как сообщало ИА REGNUM, во время устранения последствий ЧС в селе Уборка Чугуевского района Приморья погиб глава МЧС региона Олег Федюра. Он находился в автомобиле, который упал в воду, вместе с ним были ещё люди.