Барнаул, 2 сентября, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Уборка зерновых в регионе набирает темп. Основная культура — зерновые — скошены с 40% площадей, намолот вплотную приблизился к 3 миллионам тонн зерна. «Есть все основания предполагать, что эта отметка будет превышена», — от этом сообщает сегодня, 2 сентября, программа «Вести-Алтай».

Светлана Шаповалова Уборка зерновых в Алтайском крае

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По данным алтайского сельхозуправления, самый высокий результат при обмолоте зерновых в Алтайском крае — у комбайнеров из хозяйств Косихинского и Зонального районов.

А в в Павловском, Ребрихинском и Калманском районах копают свеклу. С площади 1700 гектаров уже получено 69 тыс. тонн сладкого корня.

Кстати, Алтайский край является единственным в Сибири регионом, где сахарную свеклу возделывают и перерабатывают. В этом году культура была посеяна на 23 тыс. гектаров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 18 августа, открывая открывая VII Столыпинскую конференцию «Регионы Сибири: возможности экономического развития», губернатор Алтайского края Александр Карлин заявил, что на полях края выращен приличный урожай зерновых культур. «Несмотря на сложные погодные условия комплекс принятых мер дает право утверждать: мы уберем весь урожай без потерь. Он будет пусть не рекордным, но выше среднемноголетнего», — отметил он.

В этом году алтайским крестьянам обещано предоставление 4 млрд 626 млн рублей господдержки. Причем, 1 млрд 53 млн рублей регион получил из федерального бюджета дополнительно.