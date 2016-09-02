Владивосток, 2 сентября, 2016, 10:23 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации (РФ) планирует заморозить накопительную часть пенсии на ближайшие 3 года. Об этом, как передает «Коммерсантъ», заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсия

«На 3 года в бюджете Минфином не доведены трансферты на накопительную пенсию, — сказала Голодец. — В бюджете полностью учтена индексация этой пенсии, учтены все выплаты по социальным пенсиям в полном объеме».

31 августа вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что мораторий на накопительную часть пенсии в РФ будет продлен на 2017 год.

«Уже предельные лимиты приведены (в проект бюджета), в них нет трансферта Пенсионному фонду», — отметила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, второй Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке со 2 по 3 сентября. Основные задачи ВЭФ — укрепление связей международного инвестиционного сообщества, российского бизнеса, федеральных, региональных и местных органов власти.

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