Нальчик, 2 сентября, 2016, 10:23 — ИА Регнум. Третий за неделю несчастный случай в горах Кабардино-Балкарии закончился трагически. Сорвавшийся в пропасть при восхождении турист из Испании был найден мертвым.

Vladimir Popkov (сс) Гедмишх. Кабардино-Балкария

Как сообщили ИА REGNUM 2 сентября в пресс-службе регионального управления МЧС, инцидент произошел 31 августа в районе горы Тютю-су в Эльбрусском районе республики.

Работы по поиску пострадавшего велись в трудных погодных условиях. Спасти гражданина Испании не удалось. По состоянию на 09:00 2 сентября поисково-спасательные работы завершены. Тело погибшего иностранного туриста передано следственно-оперативной группе районного отдела внутренних дел Эльбрусского района. В настоящее время организовано взаимодействие с посольством Испании в Москве.

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Восхождение на Эльбрус закончилось трагедией для альпинистки из Бельгии

Как сообщало ИА REGNUM, на текущей неделе в Приэльбрусье также нашли тело альпиниста из Германии. Спасатели обнаружили попавшего 5 июля под лавину туриста на высоте 3665 метров в Ущелье Адыр-Су.

Вчера, 1 сентября при транспортировке на базу Терскол скончалась альпинистка из Бельгии, сорвавшаяся при восхождении 31 августа. Ее соотечественник, получивший при падении травму от ледоруба в области живота, доставлен в больницу города Тырныауза.