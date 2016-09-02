Владивосток, 2 сентября, 2016, 10:10 — ИА Регнум. Цель по уровню товарооборота России и Китая в 200 миллиардов долларов к 2020 году исполнима, несмотря на падение традиционных статей экспорта. Об этом сегодня, 2 сентября, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, выступая на заседании круглого стола «Россия — Китай» на Восточном экономическом форуме.

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«Мы смотрим на все это с оптимизмом, понимаем, что есть куда двигаться. Эта отметка, о которой мы договорились — в 200 миллиардов долларов (объем товарооборота к 2020 году) достаточно сложная, поскольку традиционные наши экспортные статьи, сейчас, как вы знаете, просели — и по металлам, и по углю, и по нефти и по газу», — сказал Шувалов.

Вместе с тем он отметил, что есть перспективы, в том числе по продовольственному рынку, по некоторым экспортным группам древесины и металлов.

Шувалов назвал удовлетворительной скорость, с которой развиваются экономические отношения России и Китая, однако признал, что они пока не соответствуют существующему уровню политического взаимодействия двух стран.

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Как сообщало ИА REGNUM, со 2 по 3 сентября во Владивостоке проходит второй Восточный экономический форум. Основные задачи ВЭФ — укрепление связей международного инвестиционного сообщества, российского бизнеса, федеральных, региональных и местных органов власти. К подписанию к ВЭФ подготовлено 140 соглашений на общую сумму 1,6 трлн рублей.

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