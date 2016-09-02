Благовещенск, 2 сентября, 2016, 09:54 — ИА Регнум. Темпы строительства космодрома «Восточный» намерены ускорить. Об этом сегодня, 2 сентября, заявил гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров. Он отметил, что завершить строительство этого объекта намерены в 2016 году.

vostokdrom.ru Космодром Восточный

По словам Игоря Комарова, для ускорения работ на «Восточном» необходимо будет решить ряд вопросов, в том числе с подрядчиками и компанией «Спецстрой». Глава «Роскосмоса» обратил внимание на то, что стройка «шла непросто», а также пояснил, что есть вопросы с финансовым состоянием некоторых подрядчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье уже приступили к возведению второй очереди космодрома «Восточный». В июне заявляли о то, что этот процесс намерены завершить в 2021 году. Вторая очередь строительства включает в себя возведение аэродрома, способного принимать все типы самолетов, а также создание инфраструктуры для запуска ракет-носителей «Ангара-5» и «Феникс».