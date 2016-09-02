Грозный, 2 сентября, 2016, 09:51 — ИА Регнум. Своим мнением о критериях, которыми должен обладать профессиональный журналист, поделились временно исполняющий обязанности главы Чечни Рамазан Кадыров и заместитель председателя правительства России Александр Хлопонин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

На встрече со студентами Чеченского госуниверситета Рамзан Кадыров высказал о «правильном» журналисте следующее мнение: «В своей работе он должен объективно оценивать ситуацию, которая складывается в регионе, государстве. Не продавать свою честь, совесть, достоинство за копейки, не стараться делать себе имя на чужих бедах».

Кроме того, как отметил Кадыров, журналист должен уметь вникать в проблему, выслушивать разные мнения и при этом избегать однобокой подачи информации.

В свою очередь Александр Хлопонин отметил, что для него главный критерий работников пера — это объективность. «Самый большой раздражитель для меня в журналистике — это некомпетентность, непрофессионализм и необъективность. И коль СМИ претендует называть себя четвертой властью, хотелось бы, чтобы журналисты соответствовали этому высокому титулу».

Как подчеркнул вице-премьер, хорошая журналистика — это «качество информации, которой она обладает, и выводы, которые, соответственно, она делает».