Севастополь, 2 сентября, 2016, 09:50 — ИА Регнум. В севастопольской частной школе «Мои горизонты» День знаний, как и для тысяч учеников Севастополя, начался с традиционной линейки и поздравлений директора школы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова ИА REGNUM Детство — это труд. Теннисистка и скрипач

Светлана Иванова ИА REGNUM А каникулы-то закончились…

В школе обучаются 194 ученика, и в этом году здесь особенно гордятся своими 32 первоклашками.

«Оба праздника — Первый и Последний звонки — очень эмоциональные. Но День знаний — 1 сентября — это всегда новые цели, новые надежды и вера в то, что мы достигнем очень многого вместе с педагогами, учениками и родителями», — говорит директор Екатерина Гакало.

Школьная линейка, вдруг повзрослевшие старшеклассники, встреча закадычных друзей после каникул, любопытные первоклассники. Находчивые ведущие, музыкальная постановка и первый школьный звонок.

Светлана Иванова ИА REGNUM Первый звонок

В этот день школу посетил представитель ГУ МСЧ и объявил, что ученик девятого класса представлен к награде за мужество. Александр Захарков в начале августа во время шторма в бушующем море спас двух тонущих детей, рискуя своей жизнью.

Светлана Иванова ИА REGNUM МЧС представило к награде 14-летнего героя

«Ты проявил себя как настоящий мужчина и не побоялся в сложной ситуации сделать свой выбор — спасти жизнь двум людям», — сказал учредитель школы, вручая памятный подарок.

А потом пришло время первого урока в новом учебном году. Третьеклассники получили творческое задание — написать о своей мечте. Кто-то видит себя в будущем адмиралом, экономистом и тренером по борьбе. А кто-то просто хочет хорошо учиться, обрести новых друзей и завести котенка.

Светлана Иванова ИА REGNUM

А после урока началось празднество, игры в спортивном зале и на баскетбольной площадке, танцевальный флэшмоб на школьном дворе. В этот день детям было позволено все ‑ и веселое баловство, и шумное пиршество. Родители вместе со школой организовали для них барбекю и сладкое угощение. Редкая школа может похвастаться такой любовью к детям и умению настроить на сложную учебную программу, создавая атмосферу большой дружной семьи.

Светлана Иванова ИА REGNUM Пикник во дворе школы

Как сообщил ИА REGNUM учредитель школы Вадим Гакало, в этом году школа «Мои горизонты» берет курс на преобразование и введение новых методик обучения.

«Наши педагоги прошли обучение инновационной методике активной оценки, которая заключается в мотивации детей, методике преподавания математики по Шаталовской школе и английского языка по системе Слайдинга», — рассказал Гакало.

В младшей школе — это передовая методика ментальной математики, в средней — активного обучения на базе прослушанных курсов Куклачева: «Нашим педагогам приходится учиться постоянно».