Москва, 2 сентября, 2016, 09:42 — ИА Регнум. Снова пришёл момент присмотреться к покупке валюты. В последние дни рубль выглядит достаточно устойчиво на фоне снижения нефтяных цен. Но нужно понимать, что если Brent не вернётся в район $50 в ближайшие недели, то рубль будет под давлением. Если посмотреть на динамику рубля осенью, то он чаще слабеет. Прежде всего, надо вспомнить осень 2014 года, когда доллар вырос на 60%. В 2016 году столь драматичных событий не ожидается, но небольшое ослабление рубля вполне возможно. Можно будет увидеть уровни 66−68 по USD/RUB, а может и выше, заявил корреспонденту старший аналитик Альпари Роман Ткачук, давая прогноз курса валют в сентябре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Во всяком случае, сразу несколько факторов говорят в пользу этого сценария. Во-первых, не исключено дальнейшее укрепление доллара к остальным валютам. Во всяком случае, на прошлой неделе Джанет Йеллен заявила, что «условия для повышения ставки ФРС США улучшились», а значит, ожидания аналитиков сместятся в пользу более жёсткой денежно-кредитной политики. Это позитивно для доллара и негативно для рисковых активов (в том числе для нефти). В этом отношении важна статистика по рынку труда США за август — уровень безработицы и nonfarm payrolls.

Во-вторых, 18 сентября пройдут выборы в Госдуму РФ. После этого исчезнет социальный аспект в котировках рубля и будет превалировать экономический. Как известно, населению выгоден сильный рубль (с сильной покупательной способностью), а экономике — слабый. В июле — августе о необходимости небольшого ослабления курса рубля открыто заявляли российские власти (в том числе Владимир Путин). Не стоит забывать также, что российским компаниям в сентябре и декабре предстоят высокие выплаты по внешним валютным займам, поэтому вполне возможны активные покупки валюты на внутреннем рынке», — пояснил Ткачук.

«Более вероятно, что этой осенью будет некоторое ослабление рубля. В этом случае динамика курса доллар-рубль почти полностью совпадёт с динамикой этой валютной пары год назад — укрепление рубля в феврале — мае с последующим небольшим откатом вниз во второй половине года. Стоит купить валюту до середины сентября и со спокойной совестью идти голосовать на выборах», — высказал свое мнение эксперт.