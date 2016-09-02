Ростов-на-Дону, 2 сентября, 2016, 09:40 — ИА Регнум. В Ростовской области число шахтёров ООО «Кингкоул», присоединившихся к голодовке, увеличилось. Теперь отказались от еды 175 человек. Не исключено, что акцию протеста поддержат еще десятки горняков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября сообщил член инициативной группы Дмитрий Коваленко.

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«Выплаты бастующим поступили только за май 2015 года, кому-то выплатили остатки по 200 рублей, кому-то 15 тыс. рублей. А куда делись деньги за март и апрель? Конкурсному управляющему мы не нужны, видимо. Обращение к президенту РФ в администрации подписывать не хотят, но наши требования остаются теми же: мы хотим полного единовременного расчёта. И в первую очередь было бы справедливым расплатиться с нами, голодающими уже вторую неделю», — сказал Коваленко.

Координатор акций протеста горняков Валерий Дьяконов отметил, что донские шахтёры Ростовской области чувствуют себя обманутыми.

«Поднятая шумиха — это некрасиво по отношению к голодающим. На нас просто плюнули, в День шахтёра мы оказались брошены — вот, что страшно. Видимо, какие-то деньги получили не участники голодовки, а приближенные к конкурсным управляющим. Пока встреча с властями вызвала только недоверие, проблема так и не решена», — сказал собеседник.

В Гуково вновь намечены акции протеста, в которой регулярно принимают участие 300−400 человек, а 4 сентября на митинг выйдут горняки Зверево, которым пока массово выплаты не поступали.

«Мы поддерживают гуковчан, и обещаниям властей не верим», — отметил один из протестантов Юрий Бондарев.

Напомним, что выплаты шахтёрам Дона начались 25 августа. За этот период задолженности по зарплате получил 631 горняк ООО «Кингкоул». Это бывшие сотрудники ОАО «Замчаловский антрацит», ЗАО «Ростовгормаш» и ОАО «УК Алмазная». Как сообщает ОАО «Региональная корпорация развития», которая занимается выплатами, средства направлены на погашение долгов за апрель-май 2015 года.

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Как ранее сообщало И ИА REGNUM, уже год под следствием находится гендиректор ООО «Кингкоул» Владимир Пожидаев. В отношении собственника было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст. 145 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия и полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и других выплат руководителем организации, совершенные из личной заинтересованности). Как полагают следователи, Пожидаев средства компании использовал в личных целях. Вместе с тем росли и долги предприятия.

Так, долг перед 2 тыс. 240 шахтёрами долг по заработной плате превышает 300 млн рублей. По информации горняков, выплачено за истекший период только чуть около 3 млн рублей.