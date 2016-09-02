Красногорск, 2 сентября, 2016, 10:30 — ИА Регнум. 1 сентября в подмосковных Химках была открыта одна из первых в России школ с биометрической системой «Ладошки», предназначенной для оплаты школьного питания и входа в здание образовательного учреждения с помощью отпечатка ладони. Однако, по мнению члена комиссии Общественной палаты РФ по развитию науки и образования Романа Дощинского, инновация, вероятно, не принесет настоящей безопасности в школу, став пустой тратой так необходимых образованию страны средств, сообщает корреспондент ИА REGNUM

sberbank.ru Сервис «Ладошки» по оплате школьного питания по биометрическому отпечатку ладони, реализуемый при поддержке ПАО Сбербанк

«Если государству некуда больше деть деньги и подмосковные власти считают, что таким образом они справятся с безопасностью, то мне просто жаль тогда коллег. Вот, сделали в московских школах турникеты для прохода, но в большинстве школ они не работают. Охранники, которые стоят у этих турникетов, отключают турникеты, пропуская, например, родителей без документов. Красиво звучит, конечно, про биометрию, но если в других госучреждениях или корпорациях не всегда додумались до такого, то почему надо школу делать такой инновационной площадкой для апробирования? До школы это в последнюю очередь должно добраться», — пояснил Дощинский.

Эксперт также отметил, что в регионах страны отмечается реальная нехватка самых необходимых школьных принадлежностей: карт, портретов писателей, наблюдаются проблемы с освещением, вентиляцией, ремонтом крыш.

«Со всем этим проблемы, а мы вот такое пытаемся делать. Надо думать о золотой середине, которая и создает качество образования», — заключил собеседник агентства.

Как корреспонденту ИА REGNUM, в свою очередь, пояснили в пресс-службе министерства инвестиций и инноваций региона, проект «Ладошки», разработанный Сбербанком, позволит родителям наблюдать за посещаемостью их ребенка, а властям — контролировать оплату школьного питания.

«Для оплаты питания система идентифицирует плательщика по индивидуальному рисунку вен ладони, и сумма автоматически списывается со счета. Информация, собранная с помощью системы «Ладошки», позволит администрации муниципального образования контролировать бюджетные средства на питание, а учебные заведения смогут оперативно корректировать план меню и планировать закупки продуктов питания», — пояснили в пресс-службе.

Однако станет ли система обязательной для всех или, если родитель откажется от использования биометрических данных ребенка, что будет представлено ему и его ребенку в качестве альтернативы? Как корреспонденту ИА REGNUM пояснили в пресс-службе Сбербанка, в таком случае школьникам предлагается использование классических способов оплаты обедов в столовых, а для прохода в школу могут быть выданы специальные карты.

«Но это единичные случаи, в целом дети и родители позитивно воспринимают сервис», — пояснили в банке, также отметив, что сервис «Ладошки» реализуется в соответствии с 152-ФЗ «О защите персональных данных», что позволяет исключить возможность подделки или кражи информации.

«Рисунок вен является уникальным и не меняется в течение всей жизни. Данная технология абсолютно безопасна для здоровья, что подтверждается санитарно-эпидемиологическим заключением. При этом хранение биометрических данных не осуществляется — хранится цифровой код, поступающий в центр обработки данных по защищенным каналам связи», — заключили в компании.

Сбербанк планирует осенью подключить к системе все 33 школы в Химках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в Химках была открыта другая «биометрическая» школа — №25. Тогда ее директор Елена Смирнова заявила корреспонденту ИА REGNUM, что нововведение — рекомендация государства: «Сейчас рекомендовано, чтобы не было наличных денег в школе вообще. Государством рекомендовано. Это антикоррупционная политика государства. Сборы денег запрещаются, и всё остальное запрещается. Школьная столовая — это вотчина комбината школьного питания. Со Сбербанком общаются тоже они. С родителями общаемся мы, но, когда разговор касается третьих лиц, мы приглашаем их на родительские собрания».