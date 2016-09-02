Биоидентификация в подмосковных школах: защита детей или трата денег?
Красногорск, 2 сентября, 2016, 10:30 — ИА Регнум. 1 сентября в подмосковных Химках была открыта одна из первых в России школ с биометрической системой «Ладошки», предназначенной для оплаты школьного питания и входа в здание образовательного учреждения с помощью отпечатка ладони. Однако, по мнению члена комиссии Общественной палаты РФ по развитию науки и образования Романа Дощинского, инновация, вероятно, не принесет настоящей безопасности в школу, став пустой тратой так необходимых образованию страны средств, сообщает корреспондент ИА REGNUM
«Если государству некуда больше деть деньги и подмосковные власти считают, что таким образом они справятся с безопасностью, то мне просто жаль тогда коллег. Вот, сделали в московских школах турникеты для прохода, но в большинстве школ они не работают. Охранники, которые стоят у этих турникетов, отключают турникеты, пропуская, например, родителей без документов. Красиво звучит, конечно, про биометрию, но если в других госучреждениях или корпорациях не всегда додумались до такого, то почему надо школу делать такой инновационной площадкой для апробирования? До школы это в последнюю очередь должно добраться», — пояснил Дощинский.
Эксперт также отметил, что в регионах страны отмечается реальная нехватка самых необходимых школьных принадлежностей: карт, портретов писателей, наблюдаются проблемы с освещением, вентиляцией, ремонтом крыш.
«Со всем этим проблемы, а мы вот такое пытаемся делать. Надо думать о золотой середине, которая и создает качество образования», — заключил собеседник агентства.
Как корреспонденту ИА REGNUM, в свою очередь, пояснили в пресс-службе министерства инвестиций и инноваций региона, проект «Ладошки», разработанный Сбербанком, позволит родителям наблюдать за посещаемостью их ребенка, а властям — контролировать оплату школьного питания.
«Для оплаты питания система идентифицирует плательщика по индивидуальному рисунку вен ладони, и сумма автоматически списывается со счета. Информация, собранная с помощью системы «Ладошки», позволит администрации муниципального образования контролировать бюджетные средства на питание, а учебные заведения смогут оперативно корректировать план меню и планировать закупки продуктов питания», — пояснили в пресс-службе.
Однако станет ли система обязательной для всех или, если родитель откажется от использования биометрических данных ребенка, что будет представлено ему и его ребенку в качестве альтернативы? Как корреспонденту ИА REGNUM пояснили в пресс-службе Сбербанка, в таком случае школьникам предлагается использование классических способов оплаты обедов в столовых, а для прохода в школу могут быть выданы специальные карты.
«Но это единичные случаи, в целом дети и родители позитивно воспринимают сервис», — пояснили в банке, также отметив, что сервис «Ладошки» реализуется в соответствии с 152-ФЗ «О защите персональных данных», что позволяет исключить возможность подделки или кражи информации.
«Рисунок вен является уникальным и не меняется в течение всей жизни. Данная технология абсолютно безопасна для здоровья, что подтверждается санитарно-эпидемиологическим заключением. При этом хранение биометрических данных не осуществляется — хранится цифровой код, поступающий в центр обработки данных по защищенным каналам связи», — заключили в компании.
Сбербанк планирует осенью подключить к системе все 33 школы в Химках.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в Химках была открыта другая «биометрическая» школа — №25. Тогда ее директор Елена Смирнова заявила корреспонденту ИА REGNUM, что нововведение — рекомендация государства: «Сейчас рекомендовано, чтобы не было наличных денег в школе вообще. Государством рекомендовано. Это антикоррупционная политика государства. Сборы денег запрещаются, и всё остальное запрещается. Школьная столовая — это вотчина комбината школьного питания. Со Сбербанком общаются тоже они. С родителями общаемся мы, но, когда разговор касается третьих лиц, мы приглашаем их на родительские собрания».